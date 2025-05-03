Киян попередили про небезпечні явища 4 травня

У Києві та в області в неділю, 4 травня, мають бути небезпечні метеорологічні явища. Синоптики попередили містян і жителів області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр і КМДА.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та в Київській області 4 травня

4 травня у Києві та на Київщині очікують мінливу хмарність. Вночі має бути без опадів, а от удень пройдуть короткочасні дощі та грози.

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температура по області становитиме вночі +9...+14 градусів, удень +23...+28. У Києві вночі +12...+14, вдень +25...+27.

У КМДА нагадали, що слід робити під час сильного вітру:

всі вікна будинків треба щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" (044) 272-40-18.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю – звертайтесь до рятувальників за номерами 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС – Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку").

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером 050-387-35-42 (телефон Центру організації дорожнього руху).