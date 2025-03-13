На Київщину прийшла перша в році гроза: синоптики попередили і киян про нічні небезпеки

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області. Утім, на Київщині вже почалася гроза – перша у 2025 році.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру. Нагадаємо, що 13 березня у Києві кілька годин ішов дощ.

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На Київ ще чекає гроза, а в області вона вже йде

Синоптики попередили, що оголошено І рівень небезпечності, тобто жовтий.

У найближчу годину зі збереженням вночі 14 березня грози,

– написали в гідрометцентрі о 20:30.

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Що таке жовтий рівень небезпеки

Вважається, що такі умови створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу. Принаймні так ідеться в Настанові з метеорологічного прогнозування.

Під час жовтого рівня небезпеки дощ є значним. Він може іти менше 12 годин, але рівень опадів може сягати 15 – 49 міліметрів.

Правила поведінки під час грози

Удома зачиніть всі вікна та двері, щоб у приміщенні не було протягу. Не користуйтеся електричними приладами.

Не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями.

Не ховайтеся від зливи під деревом, уникайте металевих парканів, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

У лісі не ховайтеся від грози на підвищенні. Не бігайте і тримайтеся місця, де низькі дерева, – краще там, де ростуть верба, клен та кущі.

У полі знайдіть заглиблення в землі та присядьте туди. Не відкривайте парасольку, щоб не притягнути розряд блискавки.

Не купайтеся. Якщо ви у човні – якнайшвидше дістаньтеся берега.

Вимкніть мобільний, щоб він не притягнув блискавку.

Під час грози легко переплутати гуркіт грому з вибухами чи роботою ППО. Щоб зрозуміти, у Києві зараз грім чи вибухи, – дивіться інтерактивну карту тривог.

Де зараз тривога в Україні

На п'ятницю, 14 березня, прогноз погоди також обіцяє дощі.