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24 Канал Новини України На Київщину прийшла перша в році гроза: синоптики попередили і киян про нічні небезпеки
13 березня, 21:32
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На Київщину прийшла перша в році гроза: синоптики попередили і киян про нічні небезпеки

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Київській області почалася перша гроза в 2025 році.
  • На столицю також насувається гроза.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області. Утім, на Київщині вже почалася гроза – перша у 2025 році.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру. Нагадаємо, що 13 березня у Києві кілька годин ішов дощ.

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На Київ ще чекає гроза, а в області вона вже йде

Синоптики попередили, що оголошено І рівень небезпечності, тобто жовтий.

У найближчу годину зі збереженням вночі 14 березня грози, 
– написали в гідрометцентрі о 20:30.

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Що таке жовтий рівень небезпеки

Вважається, що такі умови створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу. Принаймні так ідеться в Настанові з метеорологічного прогнозування.

Під час жовтого рівня небезпеки дощ є значним. Він може іти менше 12 годин, але рівень опадів може сягати 15 – 49 міліметрів.

Правила поведінки під час грози

  • Удома зачиніть всі вікна та двері, щоб у приміщенні не було протягу. Не користуйтеся електричними приладами.
  • Не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями.
  • Не ховайтеся від зливи під деревом, уникайте металевих парканів, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
  • У лісі не ховайтеся від грози на підвищенні. Не бігайте і тримайтеся місця, де низькі дерева, – краще там, де ростуть верба, клен та кущі.
  • У полі знайдіть заглиблення в землі та присядьте туди. Не відкривайте парасольку, щоб не притягнути розряд блискавки.
  • Не купайтеся. Якщо ви у човні – якнайшвидше дістаньтеся берега.
  • Вимкніть мобільний, щоб він не притягнув блискавку.

Під час грози легко переплутати гуркіт грому з вибухами чи роботою ППО. Щоб зрозуміти, у Києві зараз грім чи вибухи, – дивіться інтерактивну карту тривог.

Де зараз тривога в Україні

На п'ятницю, 14 березня, прогноз погоди також обіцяє дощі.