Грози відступлять, в усі області повернеться сонце: прогноз погоди на 4 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 4 липня, буде дуже спекотною. Грози, які упродовж декілько днів гостювали в Україні, нарешті відступлять.
Найспекотніше буде на Закарпатті. Синоптики прогнозують, що найтепліше буде на Закарпатті.
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Середня денна температура становитиме +30...+32 градуси. Опадів не прогнозують у жодній з областей.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко повідомила, що новий тиждень розпочнеться в Україні спекотною погодою. Упродовж дня температура повітря прогріється від +28 до +34 градусів.
Антициклон, область високого атмосферного тиску, визначатиме 4-го липня суху, переважно сонячну погоду практично повсюди в Україні. У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів,
– мовиться у повідомленні.
Прогноз погоди в містах України на 4 липня
Львів – +28...+30
Ужгород – +34...+36
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +30...+32
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +28...+30
Рівне – +29...+31
Житомир – +29...+31
Вінниця – +30...+32
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +29...+31
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +29...+31
Харків – +31...+33
Київ – +30...+32
Прогноз погоди на 4 липня / Фото Укргідрометцентр