Грози на Заході та спека на Півдні України: прогноз погоди на 5 липня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні у вівторок, 5 липня, продовжить триматися спекотна погода. У західних областях слід очікувати гроз – там навіть оголосили штормове попередження.
В окремих районах очікується град та сильний вітер
Найспекотніше буде у південних областях України – на Миколаївщині та Запоріжжі. Вдень стовпчик термометра сягатиме близько 32 – 34 градусів тепла.
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Середня денна температура становитиме +29...+33 градуси. Вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині прогнозують грози. В окремих районах очікується град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності.
Прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталія Діденко повідомляє, що у вівторок в Україні триватиме спека. Вдень 5 липня стовпчики термометрів підніматимуться до +28 – +34 градусів. Вночі очікується +17 – +22 градуси.
Повідомляється, що дощів буде мало – короткочасні грозові місцями пройдуть лише в західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. У Києві 5 липня пануватиме суха спекотна погода – максимальна температура повітря становитиме +31 – +33 градуси.
Спека послабне 6 липня у західних областях, 7 липня зниження температури повітря до комфортної очікується у північних та центральних областях.
На Півдні та Сході України сильна спека ще триватиме,
– повідомила Наталія Діденко.
Прогноз погоди в містах України на 5 липня
Ужгород – +31...+33
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +30...+32
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +30...+32
Луцьк – +29...+31
Рівне – +30...+32
Житомир – +30...+32
Вінниця – +31...+33
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +31...+33
Суми – +29...+31
Полтава – +30...+32
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +31...+33
Харків – +30...+32
Київ – +31...+33