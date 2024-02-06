У Грозному росгвардійці розстріляли підполковника МВС прямо в авто: що відомо про його долю
В Ічкерії росгвардійці відкрили вогонь по автівці. У машині перебував підполковник МВС.
Співробітники росгвардії розстріляли підполковника МВС Альберта Атмурзаєва. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Що відомо про інцидент
Інцидент стався у неділю, 4 лютого, у районі Ахмат-Арени. Як пишуть російські пропагандистські канали, співробітники ОМОН-Ахмат нібито хотіли зупинити позашляховик Mitsubishi Pajero, але водій не зупинився буцімто навіть після двох попереджувальних пострілів. Тоді росгвардійці почали стріляти вже по самій машині.
За кермом цієї автівки сидів підполковник Альберт Атмурзаєв. Це начальник відділення по роботі з особовим складом тимчасового оперативного угруповання органів і підрозділів МВС. За версією каналів країни-агресорки, Атмурзаєва ушпиталили з вогнепальним пораненням у голову, після чого він помер у лікарні.
В Енгельсі розстріляли пілота Ту-95
- Нещодавно ГУР МО повідомило про розстріл командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Олега Стегачова в Енгельсі. Він перебуває в базі українського "Миротворця" та вважається військовим злочинцем, адже має пряме відношення до атак по містах України.
- Після цього пропаганда Кремля вкинула одразу дві версії. Окупанти почали стверджувати, що Стегачов нібито звільнився зі служби ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одні загарбники казали, що Стегачов був разом з другом на вулиці та нібито просто почув три схожі на постріли хлопки та подзвонив у поліцію, після чого на місце приїхали правоохоронці та знайшли гільзи від травмата.
- Інші росіяни заявляли, що Стегачов взяв нібито участь у побутовому конфлікті. Після цього льотчика буцімто ушпиталили з незначним пораненням.