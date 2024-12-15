У Грозному, що в Чечні, чули вибухи: місто могли атакувати дрони

В мережі пишуть про щонайменше чотири вибухи у Грозному, регіональній столиці Чечні. Місто, ймовірно атакували ударні дрони. Повідомляється про падіння двох безпілотників в районі міста.

Повідомлень про руйнування чи жертв не надходило. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про ситуацію у Грозному

Жителі Грозного повідомляють про щонайменше 4 вибухи у місті. Місцеві ЗМІ повідомляють про атаку дронів та публікують відео атаки.

За словами очевидців вибухи пролунали близько 7:45 за місцевим часом (6:45 за Києвом). Перед вибухом жителі чули звук безпілотника, а згодом ЗМІ опублікували й відео, ймовірно, з одним з них.

ЗМІ повідомляють, що 2 безпілотники впали в районі міста.

Безпілотник, ймовірно, атакує Грозний у Чечні: дивіться відео

Нагадаємо, безпілотники далеко не вперше атакують Грозний. У ніч на 12 грудня в Грозному пролунали потужні вибухи. Могло прилетіти по спецполку МВС. Тоді у мережі повідомили про щонайменше 6 постраждалих.