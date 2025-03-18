Путін вимагав мене вбити, – Грозєв розповів, які страшні версії смерті придумували у диктатора

Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв розповів, що Владімір Путін вимагав його вбити. Людей, яких завербували в Росії для здійснення намірів російського диктатора, вже заарештувала англійська поліція.

Нині в англійській тюрмі перебуває 6 резидентів Великої Британії з болгарськими паспортами. Вони вже отримали вирок, утім термін ще не встановлений англійським судом, повідомив Христо Грозєв в ефірі 24 Каналу.

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"Головна людина і троє людей з команди отримають максимальний термін, який дозволяє англійське право за шпигунства – це 14 років", – сказав Христо Грозєв.

Особлива інструкція від Кремля

Він розповів, що ці люди були завербовані ще в 2020 році. На них вийшла не ФСБ, а австрійсько-німецький підприємець, який втік до Росії того ж року. Компанія, яку очолював австрієць, сфальсифікувала близько 2 мільярдів доларів на своєму балансі. Це були фейкові гроші.

Ми відслідкували його історію поїздок, і виявилося, що він 66 разів літав до Росії за останні 10 років. Ми знайшли його зв'язки з російською розвідкою, які починаються ще з 2013 року. Саме він зараз опинився в Москві,

– сказав Христо Грозєв.

Він зазначив, що ФСБ використовує австрійця для вербування людей серед його старої бізнес-мережі знайомств. Саме він зміг від імені ФСБ найняти групу болгар у Лондоні.

У день нашої публікації розслідування про Олексія Навального, це було 14 грудня 2020 року, він дав завдання почати за мною повне спостереження. Вони зняли квартиру навпроти мого будинку в Австрії, коли я ще там жив. Вони почали стежити за мною та моєю родиною,

– зазначив Грозєв.

Спочатку в інструкціях вербувальників було сказано знаходити інформацію про місцезнаходження та пересування Христо Грозєва і передавати її на Луб'янку.

На вимогу Путіна

Після початку війни в Україні, коли журналіст почав розкривати військові злочини Росії і ФСБ стали підозрювати його в активній допомозі українським військам та українській розвідці, вони дали нові інструкції.

"У цих чатах, які має англійська прокуратура, придумували найефективніші способи мене ліквідувати. Там були плани, які я навіть не хочу озвучувати: підпалити мій будинок і, можливо, ліквідувати не тільки мене, але й мою родину; використати отруйні гази в моїй квартирі; найняти смертника з ІГІЛ, щоб він підірвався поруч зі мною на вулиці і вбив мене так, щоб сліди не вели до Кремля", – пригадав Христо Грозєв.

Він додав, що коли цей австрійський підприємець у чаті спитав, навіщо журналіста викрадати та вести в Росію, то йому дали чітку відповідь.

"Путін особисто ненавидить Грозєва і вимагає цього", – сказав журналіст.