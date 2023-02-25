Союзники Росії матимуть серйозні наслідки, – в G7 зробили спільну заяву

У G7 обіцяють й надалі тиснути на Росію, оскільки вона продовжує війну проти України. Заходи будуть і проти третіх країн, які допомагають окупантам.

Раніше Сунак на саміті G7 проситиме партнерів про зброю великої дальності для України, – CNN

Заява G7

Країни запевняють, що узгодять подальші заходи. Наприклад, заборону транзиту чи послуг, зокрема, для запобігання обходу санкцій з боку Росії.

Ми закликаємо треті країни або інші міжнародні суб’єкти, які намагаються обійти наші обмеження або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку війні Росії,

– наголосили у заяві.

Попередили, що в іншому випадку на треті країни чекають серйозні наслідки. Крім того, члени G7 під час онлайн-зустрічі 24 лютого заявили про непохитну підтримку України. Вона продовжуватиметься, скільки буде потрібно.

Вкотре лідери країн закликали агресора вивести війська з України до тих кордонів, які визнано міжнародною спільнотою.

Зеленський взяв участь у зустрічі G7

Президент Володимир Зеленський долучився до зустрічі G7. Він подякував лідерам і народам країн "Великої сімки" за солідарність, єдність і допомогу Україні протягом минулого року.

Глава держави наголосив, що ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. Він впевнений, можна зробити 2023-тій – роком завершення російської агресії.