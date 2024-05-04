План буде втілено: засновник BYPOL натякнув, що невдовзі чекає на Лукашенка
У Politico писали, що білоруська група опору BYPOL, яка базується за межами країни, планує державний переворот. Головною їхньою метою є повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.
Засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров розповів 24 Каналу, що час іде – стратегію перевороту варто міняти. Причиною є те, що ситуація в Україні, Білорусі та Росії змінюється.
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Опозиція у Білорусі
Азаров зазначив, що план, який створили у 2021 році про масовий вихід білорусів на вулиці, зараз неможливо втілити у життя. Зважаючи на те, що в Білорусі вже четвертий рік тривають репресії.
Людей арештовують за дії, які ті вчинки у 2020 році. Білоруси залякані настільки, що вивести їх на вулиці зараз неможливо. Цей план не спрацює,
– наголосив він.
Олександр Азаров додав, що група опору BYPOL вже змінила стратегію та створила партизанський рух на території Білорусі.
Ми спілкуємося з усіма, хто доєднався до нашого руху. Зараз використовуємо їх тільки для отримання інформації, але коли настане момент, то ми залучимо цих людей для втілення плану,
– зауважив він.
Останні заяви Лукашенка
- Керівник Служби державної безпеки Білорусі Іван Тертель, заявив про спробу Литви атакувати безпілотниками Мінськ. Литва відкинула цю заяву та назвала її вигадкою.
- Самопроголошений президент Білорусі, висловив коментар щодо Олімпіади-2024. Спільно з Владіміра Путіна він закликав білоруських спортсменів "набити пики" своїм суперникам. Російські та білоруські атлети, які пройдуть відбір, будуть змагатися за медалі разом зі спортсменами з усього світу.
- Алєксандр Лукашэнка виступив у Мінську на Всебілоруських народних зборах. Там він зазначив, що механізм використання ядерної зброї не включений до проєкту нової військової доктрини.