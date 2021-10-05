Група шахраїв у Вінниці виманювала з карток українців по 6 мільйонів щомісяця

СБУ заблокувала масштабну схему шахрайства з банківськими картками. У Вінниці з допомогою так званого "кол-центру" зловмисники видурювали у громадян мільйони гривень.

Схема попрацювала 4 місяці, кожного з яких незаконно "заробляли" по 6 мільйонів гривень.

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На роботу найняли 25 місцевих безробітних

Вінничанин орендував офіс у центрі міста, де й організував підпільний кол-центр. На роботу він "найняв" 25 безробітних місцевих жителів.

Схема діяла дуже просто: "оператори" представлялись працівниками служби безпеки банківських установ і вимагали у громадян персональні дані. Хто на це не погоджувався – спонукали переводити кошти на так звані "резервні рахунки". Згодом ці гроші переводили у готівку.

Що виявили правоохоронці в офісі зловмисників:

майже 100 одиниць комп'ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,

чорнові записи із даними банківських платіжних карток

документи із доказами протиправної діяльності.

Шахраям загрожує від 5 до 12 років за ґратами

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за шахрайство в особливо великих розмірах вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В кол-центрі знайшли чимало комп'ютерної техніки / Фото СБУ

Шахраї пропрацювали 4 місяці / Фото СБУ

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