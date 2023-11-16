У напрямку Хмельницької та Чернівецької областей летить група ударних БпЛА
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вранці 16 листопада у Повітряних силах попередили по загрозу БпЛА. Ворожі дрони заходять у Вінницьку область.
Не нехтуйте правила безпеки й до відбою перебувайте в укритті. Про тривогу й загрожу ворожого удару інформує 24 Канал.
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Monitor повідомляє про рух ударних БпЛА вздовж Хмельницького. Моніторингові канали пишуть, що 1 група дронів у Вінницькій області курсом на Захід, на Хмельниччину. 2 – курсом на Північ, на Житомирщину. Відбій загрози для Кіровоградської області. Повітряні сили повідомили, що в Чернівецькій та Хмельницькій області ракетна небезпека. Оголошено тривогу. Група ударних БпЛА вашому напрямку, Одеська область – відбій загрози. В ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня зазначила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" ворожі "Шахеди" з'явилися з напрямку Чорного моря. Прямували через Херсонщину, Миколаївщину, Одещину. Далі тривога дійшла хвилею до Вінниччини. Це досить передбачуваний маршрут. Дуже часто (росіяни – 24 Канал) використовують саме такий. Триває бойова робота, Також зауважила, що дуже часто дрони змінюють маршрут і вже пройшовши певні області, повертаються туди дл нанесення уражень. Відбій загрози на Миколаївщині. Група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область. Група дронів заходить з Одеської області в Кіровоградську . 1 група ударних БпЛА наближається до Миколаєва. 2 – рухається у напрямку Вознесенська. Одещина – загроза застосування ударних БпЛА. В області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили: "Група ударних БпЛА з Півдня".
– додали військові.
– підкреслила Наталія Гуменюк.
Monitor повідомляє про рух ударних БпЛА вздовж Хмельницького.
Моніторингові канали пишуть, що 1 група дронів у Вінницькій області курсом на Захід, на Хмельниччину. 2 – курсом на Північ, на Житомирщину.
Відбій загрози для Кіровоградської області.
Повітряні сили повідомили, що в Чернівецькій та Хмельницькій області ракетна небезпека. Оголошено тривогу.
Група ударних БпЛА вашому напрямку,
Одеська область – відбій загрози.
В ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня зазначила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" ворожі "Шахеди" з'явилися з напрямку Чорного моря.
Прямували через Херсонщину, Миколаївщину, Одещину. Далі тривога дійшла хвилею до Вінниччини.
Це досить передбачуваний маршрут. Дуже часто (росіяни – 24 Канал) використовують саме такий. Триває бойова робота,
Також зауважила, що дуже часто дрони змінюють маршрут і вже пройшовши певні області, повертаються туди дл нанесення уражень.
Відбій загрози на Миколаївщині.
Група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область.
Група дронів заходить з Одеської області в Кіровоградську .
1 група ударних БпЛА наближається до Миколаєва. 2 – рухається у напрямку Вознесенська.
Одещина – загроза застосування ударних БпЛА. В області оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили: "Група ударних БпЛА з Півдня".