У напрямку Хмельницької та Чернівецької областей летить група ударних БпЛА

16 листопада 2023, 06:45
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Вранці 16 листопада у Повітряних силах попередили по загрозу БпЛА. Ворожі дрони заходять у Вінницьку область.

Не нехтуйте правила безпеки й до відбою перебувайте в укритті. Про тривогу й загрожу ворожого удару інформує 24 Канал.

Важливо На Харківщини пролунали вибухи: росіяни випустили щонайменше 7 ракет по Чугуївському району

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
 

07:32, 16 листопада

Monitor повідомляє про рух ударних БпЛА вздовж Хмельницького.

07:02, 16 листопада

Моніторингові канали пишуть, що 1 група дронів у  Вінницькій області курсом на Захід, на Хмельниччину. 2 – курсом на Північ, на Житомирщину.

06:40, 16 листопада

Відбій загрози для Кіровоградської області.

06:39, 16 листопада

Повітряні сили повідомили, що в Чернівецькій  та Хмельницькій області ракетна небезпека. Оголошено тривогу.

Група ударних БпЛА вашому напрямку,
– додали військові.

06:33, 16 листопада

Одеська область – відбій загрози.

06:26, 16 листопада

Повітряна тривога триває на Одещині, Кіровоградщині та Вінниччині.

Тривога 16 листопада / Скриншот

06:13, 16 листопада

В ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня зазначила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" ворожі "Шахеди" з'явилися з напрямку Чорного моря.

Прямували через Херсонщину, Миколаївщину, Одещину. Далі тривога дійшла хвилею до Вінниччини.

Це досить передбачуваний маршрут. Дуже часто (росіяни – 24 Канал) використовують саме такий. Триває бойова робота,
– підкреслила Наталія Гуменюк.

Також зауважила, що дуже часто дрони змінюють маршрут і вже пройшовши певні області, повертаються туди дл нанесення уражень.

06:00, 16 листопада

Відбій загрози на Миколаївщині.

05:48, 16 листопада

Група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область.

05:33, 16 листопада

Група дронів заходить з Одеської області в Кіровоградську .

04:12, 16 листопада

1 група ударних БпЛА наближається до Миколаєва. 2 – рухається у напрямку Вознесенська.

04:12, 16 листопада

Одещина – загроза застосування ударних БпЛА. В області оголосили повітряну тривогу.

03:46, 16 листопада

Повітряні сили повідомили: "Група ударних БпЛА з Півдня".

Автор: Юлія Муріна