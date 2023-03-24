ПВК "Вагнера" збирається повернутися в Африку: у чому причина

ПВК "Вагнера" завжди вважала Африку основним місцем своєї діяльності. Саме тут Пригожин отримував значні прибутки, надаючи підтримку місцевим диктаторам та викачуючи ресурси з їхніх країн.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він додав, що, зазнавши втрат в Україні, "вагнерівці" скоріш за все повернуться до Африки.

Кістяк "Вагнера" залишився в Африці

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Божко розповів, що ПВК "Вагнера" з початком повномасштабного вторгнення в Україну не залишили свої позиції в Африці. Кістяк угрупування – найманці з досвідом військової служби у десанті чи спецпідрозділах, залишились допомагати "банановим республікам" та місцевим диктаторам. Вони прикривали логістичні маршрути чи нафтопереробні заводи.

"Це цінні з фінансової точки зору контракти. Саме тому основна частина вагнерівського кістяка, ті, хто стояв біля витоків цієї злочинної організації, ті, хто пройшов Донбас у 2014 році, Сирію у 2016 році, вони залишились в Африці", – додав він.

За його словами, для війни в Україні в основному набирали новобранців, а згодом вже зеків. Через це структура "Вагнера" розрослась до 30–40 тисяч найманців, які були залучені до великих наступальних операцій, зокрема на Бахмутському напрямку.

"Зрозуміло, що цей ресурс дуже швидко закінчився. Пригожину (власнику ПВК "Вагнера" – 24 Канал) вже ніхто не хоче давати таку кількість зеків і тому буде логічно повернутись до старої діяльності. Щоб контролювати потоки в Африці, тобі не потрібні зеки, тобі потрібні кваліфіковані найманці. Тому очевидно, що "вагнерівці" рано чи пізно повернуться туди, бо саме там, на відміну від війни в Україні, вони можуть отримувати реальні прибутки", – наголосив Божко.

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