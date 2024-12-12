Що таке підчерги у групах відключень і як будуть вимикати світло тепер

Міненерго внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків відключення. Відтепер по Україні кожна черга ділиться ще на дві підчерги.

Зміни щодо кількості підчерг впровадили для справедливого і рівномірного розподілу електроенергії між споживачами. Що зміниться для споживачів та які правила впровадило Міністерство енергетики України, передає 24 Канал.

Дивіться також Відключення світла в Україні: як діятимуть графіки сьогодні

Що відомо про зміни у графіках відключення

Так, відтепер графіки відключень по всій Україні розподіляються на 6 рівних черг – а ті, своєю чергою, додатково складаються із 2 рівних підчерг. Тобто графіки відключень розділені 12 підчерг.

Складені графіки розподіляються на 6 рівних за навантаженням блоків і складаються на кожен день тижня так, щоб запобігати коливанням навантаження при одночасному переході з однієї черги (або підчерги) на іншу,

– вказали у Міненерго.

Зазначається, що кожна з підчерг має отримувати не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.

В Укренерго зауважують, що наразі, якщо знеструмлення однієї черги забагато, то диспетчер може відключити 0,5 черги. Або ж якщо ж недостатньо 2 черг – відключити додатково ще 0,5.

Самі графіки відключення будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості. Кожна група отримає чіткий час, коли їх будуть обмежувати подання електроенергії. Це відбуватиметься з огляду в тому числі на критерії день/ніч, будень/вихідний.

Що змінилося у формування графіків відключення / Укренерго

Окрім цього, міністерство зазначає, що тепер обленерго не може відключати світло більш як на 6 годин поспіль під час застосування ГПВ. Відхилення не може становити більше як 1 година.

Важливо! Зміна розподілу на рівномірні черги і підчерги дозволить відключати при застосуванні ГПВ меншу кількість споживачів.