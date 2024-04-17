Вдруге намагаються прийняти закон про "іноагентів": що наразі відбувається у Грузії

У Грузії парламент у першому читанні прийняв закон "Про прозорість іноземного впливу". Грузинська опозиція стверджує, що він повністю повторює російський варіант про "іноагентів".

Ба більше – минулого року цей закон вже хотіли приймати, але відклали через народний супротив і мітинги, які розтягнулися головною вулицею Тбілісі. Тоді правляча партія країни "Грузинська мрія" відкликала проєкт і пообіцяла, що до нього не повернеться. Про це в розмові з 24 Каналом наголосив грузинський журналіст, автор програми "Контент" Іраклій Тобліашвілі.

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"Декілька днів тому лідер фракції "Грузинської мрії" анонсував, що цей законопроєкт внесуть під іншою назвою. Але загалом положення не змінюються", – пояснив він.

Російські наративи

Як розповів Тобліашвілі, 17 квітня виступав нещодавно призначений прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе. Він є проросійським політиком, який ще у 2020 році обіцяв "проштовхнути" відповідний законопроєкт на голосування.

"Найцікавіше, що він пов'язав це питання з Україною. Мовляв, "прийнявши цей закон, Грузія не стане другою Україною". Тобто яку логіку він має на увазі, що "Революція Гідності 2014 року спровокувала Росію на окупацію українських територій" – це суто російські наративи", – процитував він слова політика.

Утім, попри те, що грузинські політки збираються прийняти закон, суспільство вже декілька днів виходить на мітинги. На вечір 17 квітня скликана ще одна акція протесту.

"Партія приймає цей закон пропри те, що світові лідери такі як Єнс Столтенберг, Шарль Мішель чи Олаф Шольц кажуть, що це російський закон і він допомагає російські пропаганді, а для Грузії зачиняє двері інтеграції до міжнародних спільнот. "Грузинська мрія" каже, що вона прозахідна, а насправді проросійська", – додав Тобліашвілі.

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