Не є секретом, – у "Грузинському легіоні" назвали свої завдання під час війни в Україні

Командир "Грузинського легіону" розповів про завдання своїх захисників в Україні. За його словами, війна для легіону почалась ще в 2014 році.

"Грузинський легіон" поставив перед собою завдання знищити російські командні центри та порушити їхню логістику. Про це Мамука Мамулашвілі розповів в одному з інтерв'ю.

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Завдання не є секретом

Ми займаємося знищенням командних центрів, знищенням російської логістики. І це не є секретом. У нас досить спрямована специфіка і дуже вдало спланована,

– розповідає командир.

Мамука Мамулашвілі каже, що дії росії не змінилися ще з 2014 року. Просто тепер вона використовує великокаліберну зброю, ракети й авіацію.

"Тобто для нас, військових, суттєвої різниці не сталося", – зазначає лідер "Грузинського легіону".

Мамулашвілі додає, що воїни батальйону причетні до звільнення кількох сіл. Про специфіку та конкретну операцію він говорити відмовився. Лише зазначив, що більше деталей буде після закінчення війни.

Допомога білоруських добровольців

Полк білоруських добровольців імені Калиновського заявив, що перший піде проти сил лукашенка, коли ті намагатимуться напасти на Україну. Вони, до слова, зараз захищають нашу країну у складі Збройних Сил.

Командир батальйону заявив, що для них важливо, щоб українці відрізняли прихвоснів лукашенківського режиму від справжніх білорусів. Для них це має дуже велику цінність і важливість.

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