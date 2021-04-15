Грузія анонсувала виведення військ з Афганістану

Вслід за США та НАТО про своє рішення вивести війська з Афганістану оголосила Грузія. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Він звернув увагу на те, що грузинські військові беруть активну участь в операціях й місіях НАТО та Євросоюзу. Про це політик написав на своєму фейсбуці.

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Гарібашвілі наголосив, що Грузія безперервно бере участь у місії НАТО в Афганістані з 2011 року. У рамках контингенту Альянсу там служить 860 бійців країни.

Наші військові в Афганістані вже багато разів доводили, що Грузія може з гідністю нести відповідальність за колективну оборону,

– зазначив він.

"Це важливо для досягнення нашої стратегічної мети – повноцінного членства в НАТО", – додав грузинський прем'єр-міністр.

Інші подробиці від прем'єра

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що головна умова для вступу України й Грузії в Альянс – згода всіх його членів.

Гарібашвілі пояснив, що грузинські підрозділи залишать Афганістан згідно з графіком, узгодженим з НАТО. Щодо цього також тривають консультації зі США.

"Для Грузії дуже важливо, аби Афганістан більше ніколи не став притулком для терористів. Ми пишаємося, що посприяли цій меті", – зазначив чиновник.

Урядовець також подякував грузинським військовим, які взяли участь у місії, та вшанував пам'ять загиблих, які віддали життя за мир та безпеку у світі.