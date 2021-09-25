Грузія хоче у 2024 році подати заявку на вступ у ЄС

Тбілісі має намір продовжувати реформи та інші ініціативи, необхідні для можливості стати членом Євросоюзу. Заявку на вступ Грузія планує подати у 2024 році.

Про плани щодо вступу в ЄС на 76 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі.

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Намір Грузії щодо вступу в ЄС

Ми підготували всеосяжний план дій, у якому є багато ініціатив і реформ, що приведуть до подання нашої заявки на членство в ЄС у 2024 році,

– зазначив прем'єр.

Він наголосив, що країна не заспокоїться, поки не стане членами ЄС та НАТО.

Гарібашвілі пояснив, що це означає, що Грузія продовжить проводити реформи, модернізувати країну, кожен аспект демократії та економіки, аби відповідати найвищим глобальним стандартам.

Політик додав, що більшість населення країни рішуче підтримує саме такий вектор розвитку.

Перешкоди зі сторони Росії

Водночас прем'єр звернув увагу, що Росія намагається перешкоджати реалізації таких намірів Грузії.

Росія не лише окупувала 20% території країни, але й намагається підірвати наше законне прагнення долучитися до європейської та євроатлантичної сім’ї,

– заявив він.

Гарібашвілі закликав ООН "покласти край незаконній окупації суверенних грузинських земель Росією". Адже в окупованих Абхазії та Цхінвальському регіоні гуманітарна криза, відповідати за яку повинна держава-окупант.