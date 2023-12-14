Грузія стала кандидатом на членство в ЄС, – голова Євроради

Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення прийняли на засіданні Європейської ради в Брюсселі у четвер, 14 грудня,

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у соцмережі Х (колишній твітер).

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"Єврорада надала Грузії статус кандидата", – повідомив Мішель.

Він зазначив, що європейські лідери ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

За його словами, ЄС почне переговори з Боснією і Герцеговиною після того, як країна досягне "необхідного рівня відповідності критеріям членства".

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі прокоментував рішення, але досить стримано та лаконічно.

"Вітаю! Європейська рада вирішила надати Грузії статус кандидата на членство в ЄС!", – написав він.

Зеленський привітав народ Грузії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уже поговорив із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та привітав із цим рішенням Єврокомісії народ Грузії.

"Поговорив із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, привітав її та грузинський народ із важливим рішенням щодо надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС", – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що "отримав привітання у зв'язку з рішенням щодо України".

"Місце Грузії – у нашому спільному європейському домі", – наголосив український лідер.

Що цьому передувало