Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти Росії, – радник Байдена

Грузія не повинна стати майданчиком, який Росія використовуватиметься для обходу санкцій. Таку думку висловили у Білому домі.

Це обговорив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван з главою Грузії Саломе Зурабішвілі. Також вони говорили про протести у Грузії.

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Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти Росії

Салліван та Зурабішвілі обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю, а також інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів.

Також Салліван наголосив на тому, щоб Грузія не стала майданчиком для обходу санкцій проти Росії.

Окрім цього, адміністрація Байдена похвалила відкликання владою Грузії законопроєкту про іноагентів. Президентка Зурабішвілі обіцяла накласти на нього вето.

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