Грузія відповіла на вимогу Москви відмовитися від планів щодо вступу в НАТО

Грузія не збирається відмовитися від планів долучитися до НАТО. Вимоги Росії країна назвала неприйнятними.

У грузинському МЗС нагадали, що ще 3 квітня 2008 року лідери країн-членів НАТО ухвалили рішення, що Грузія та Україна долучаться до Альянсу. Це – надзвичайно важливе політичне рішення. Воно ґрунтується на консенсусі.

Зауважте Її вже реалізовують: Кулеба назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії

Відповідно до міжнародного права, усі держави мають обирати власний зовнішньополітичний курс.

У МЗС наголосили: вступ до НАТО – суверенне рішення Грузії, яке базується на волі народу. Окрім того, ця мета закріплена у Конституції Грузії.

Також у комюніке, яке ухвалило під час саміту НАТО в Брюсселі 2021 року, наголосили: втручання будь-якої третьої сторони у визначення зовнішніх пріоритетів країн є неприйнятним.

Враховуючи вищевикладене, будь-яка заява, яку зробила третя сторона щодо перегляду рішення Бухарестського саміту, яка суперечить фундаментальним принципам та нормам міжнародного права, неприйнятна для Міністерства закордонних справ,

– мовиться у повідомленні.

Істерика Росії через НАТО

Країна-агресорка 10 грудня опублікувала вимогу не розширювати НАТО на Схід. Мовиться про території України та Грузії.

Рішення 2008 року Росія вимагає визнати як суперечливе зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ: "не зміцнювати свою безпеку коштом безпеки інших".

НАТО починає переговори з Росією: дивіться відео