Через продовольчу кризу Грузія забороняє експорт пшениці та ячменю

У світі поширюється продовольча криза, яка посилилася через війну, яку Росія розпочала проти України. На фоні цього Грузія вирішила заборонити експорт пшениці та ячменю.

Російську окупанти заблокували українські порти, тим самим не даючи можливість вивозити українське продовольство, в першу чергу зернові. Водночас росіяни розграбовують склади українських фермерів.

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Такі дії Росії вже призвели до загострення продовольчої кризи у світі. Адже Україна є вадливим постачальником кукурудзи, соняшникової олії, пшениці та іншої сільськогосподарської продукції. Зараз в Україні зберігається 25 мільйонів тонн продукції, яка вона не може експортувати через заблоковані порти.

Через це одразу зросли ціни на частину цієї продукції. А деякі країни вирішили обмежити її експорт. Серед таких і Грузія. Уряд країни заборонив експорт пшениці та ячменю з Грузії до 1 липня 2023 року. Відповідний документ уже підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі.

В документі чітко вказано, що причиною для заборони на експорт є проблеми з продовольчою безпекою, яка виникла внаслідок російського вторгнення до України.

"З огляду на глобальні проблеми продовольчої безпеки, які виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонений до 1 липня 2023 року", – йдеться в постанові уряду.

Розпочне діяти заборона на експорт пшениці та ячменю з Грузії з 4 липня 2022 року.

Як зросли ціни на продукцію через війну Росії проти України

Україна є важливим постачальником сільгосппродукції для всього світу. Відтак блокування українських портів російськими окупантами та неможливість експорту призвела до продовольчої кризи у світі. ЦЕ одразу відзначилося і на цінах на продукцію.

З початку 2022 року ціни на пшеницю підскочили більше ніж на 35%. Ще одним сільськогосподарським активом, ціна якого теж продемонструвала суттєве зростання цього року, стала кукурудза. З початку 2022 року котирування на цей вид зерна зросли на 25%.

В ООН намагаються домогтися розв'язання цього питання. Для цього в Туреччині може відбутися чотиристороння зустріч між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, на якому обговорять можливість деблокади українських портів для вивезення зерна.

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