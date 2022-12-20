"Ми глибоко розчаровані": Україна відповіла Грузії на слова про "спецоперацію" із Саакашвілі

Грузія раптово заявила, мовляв, приїзд Саакашвілі був "спецоперацією України з втягування у війну". У МЗС відповіли, що розчаровані через такі слова.

Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу.

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Грузинська влада спекулює на темі війни

За словами Ніколенка, які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії.

Ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щобдосягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей,

– наголосив речник.

Тому Міністерво поновлює заклик надати доступ до Саакашвілі омбудсмену Дмитру Лубінцю. Необхідно забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотанняпро відтермінування його покарання. Це потрібно, аби перевести політика до українських, західноєвропейських або американських клінік з метою лікування.

Що цьому передувало

Стан здоров'я Саакашвілі суттєво погіршився. Повідомляли про отруєння важкими металами, що могло спричинити "дисфункцію мозку". 15 грудня МЗС України закликало владу Грузії дозволити політику пройти лікування у одній з клінік Європи чи США.

Заклика підтримав і президент Володимир Зеленський, який попросив Грузію проявити милосердя та перевести політика на лікування за кордон. Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна теж готова прийняти Саакашвілі й забезпечити йому лікування.

Однак реакці Грузії була неочікувано. Керівник правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, мовляв, відправлення Саакашвілі до Грузії було "спецоперацією України" для "розв'язання війни". Чиновник побачив у проханні Зеленського якийсь "зговір", бо це нібито не могло бути "випадково".