У Грузії лавина накрила альпіністів: серед постраждалих можуть бути українці

На горі Казбек зі сторони Грузії зійшла лавина, яка накрила групу альпіністрів. Серед постраждалих подорожувальників можуть бути троє громадян України.

Інцидент стався 31 серпня близько 08:50 ранку на висоті 4 200 метрів. Про це рятувальникам повідомив очевидець, який самотужки підіймався на вершину.

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Зазначається, що йому вдалося врятувати туристку, яку накрила снігова маса.

За попередньою інформацією, у неї перелом ноги.

Точна кількість людей, які потрапили під лавину, наразі невідома. Очікується прибуття грузинсьнсього гелікоптера для надання допомоги постраждалим.

Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії,

– поінформували у МНС Північної Осетії.

Що відомо про гору Казбек Гора Казбек розташована на кордоні Грузії з російською Північною Осетією.



Це потенційно активний стратовулкан і найсхідніший п'ятитисячник Кавказу.

Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати у МЗС чи дійсно серед постраждалих альпіністів були громадяни України.