У Грузії після смерті журналіста будівлю уряду облили червоною фарбою: відео
Джерело:"Эхо Кавказа"
У Грузії опозиціонерка облила червоною фарбою вхід в будівлю уряду. Вона звинуватила владу у безвідповідальності через смерть журналіста, якого побили радикальні противники ЛГБТ.
Олена Хоштарія, яка влаштувала цю акцію, вела на своїй фейсбук-сторінці пряму трансляцію з-під будівлі уряду. Вона є засновницею руху "Дроа" ("Час настав").
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Що каже Хоштарія
Політикиня пояснила, що її дії пов'язані зі смертю оператора телеканалу "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Коли 5 липня у Тбілісі він виконував свої службові обов'язки, чоловіка жорстоко побили радикали.
Просто неймовірно, що ми продовжимо жити, як зазвичай, коли тут (в уряді – 24 канал) будуть засідати вбивці та насильники,
– наголосила опозиціонерка.
"Вони отримають червону фарбу, отримають протест. Їм доведеться за все відповісти. Слова зайві у цій ситуації", – підкреслила Хоштарія.
Опозиціонерка облила будівлю уряду червоною фарбою: дивіться відео
Що сталося з журналістом Лашкаравою
- 5 липня він з колегами займався висвітленням заворушень у Тбілісі. Противники ЛГБТ-спільноти напали на нього та журналістку Міранду Багатурія.
- Лашкараву госпіталізували з переломами кісток обличчя. Була необхідна хірургічна операція. З 8 липня він продовжив лікування вдома.
- Зранку 10 липня мати оператора знайшла сина мертвим у нього вдома. Точна причина смерті наразі відома, її встановлюватиме слідство.