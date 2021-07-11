У Грузії після смерті журналіста будівлю уряду облили червоною фарбою: відео

11 липня 2021 , 16:23
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Джерело:

"Эхо Кавказа"

У Грузії опозиціонерка облила червоною фарбою вхід в будівлю уряду. Вона звинуватила владу у безвідповідальності через смерть журналіста, якого побили радикальні противники ЛГБТ.

Олена Хоштарія, яка влаштувала цю акцію, вела на своїй фейсбук-сторінці пряму трансляцію з-під будівлі уряду. Вона є засновницею руху "Дроа" ("Час настав").

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Що каже Хоштарія 

Політикиня пояснила, що її дії пов'язані зі смертю оператора телеканалу "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Коли 5 липня у Тбілісі він виконував свої службові обов'язки, чоловіка жорстоко побили радикали.

Просто неймовірно, що ми продовжимо жити, як зазвичай, коли тут (в уряді – 24 канал) будуть засідати вбивці та насильники,
– наголосила опозиціонерка.

"Вони отримають червону фарбу, отримають протест. Їм доведеться за все відповісти. Слова зайві у цій ситуації", – підкреслила Хоштарія.

Опозиціонерка облила будівлю уряду червоною фарбою: дивіться відео

Що сталося з журналістом Лашкаравою

  • 5 липня він з колегами займався висвітленням заворушень у Тбілісі. Противники ЛГБТ-спільноти напали на нього та журналістку Міранду Багатурія.
  • Лашкараву госпіталізували з переломами кісток обличчя. Була необхідна хірургічна операція. З 8 липня він продовжив лікування вдома.
  • Зранку 10 липня мати оператора знайшла сина мертвим у нього вдома. Точна причина смерті наразі відома, її встановлюватиме слідство.
Автор: Ірина Буртик