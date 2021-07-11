У Грузії після смерті журналіста будівлю уряду облили червоною фарбою: відео

У Грузії опозиціонерка облила червоною фарбою вхід в будівлю уряду. Вона звинуватила владу у безвідповідальності через смерть журналіста, якого побили радикальні противники ЛГБТ.

Олена Хоштарія, яка влаштувала цю акцію, вела на своїй фейсбук-сторінці пряму трансляцію з-під будівлі уряду. Вона є засновницею руху "Дроа" ("Час настав").

Зверніть увагу Радикали в Тбілісі спалили прапор Євросоюзу: ситуація загострюється

Що каже Хоштарія

Політикиня пояснила, що її дії пов'язані зі смертю оператора телеканалу "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Коли 5 липня у Тбілісі він виконував свої службові обов'язки, чоловіка жорстоко побили радикали.

Просто неймовірно, що ми продовжимо жити, як зазвичай, коли тут (в уряді – 24 канал) будуть засідати вбивці та насильники,

– наголосила опозиціонерка.

"Вони отримають червону фарбу, отримають протест. Їм доведеться за все відповісти. Слова зайві у цій ситуації", – підкреслила Хоштарія.

Опозиціонерка облила будівлю уряду червоною фарбою: дивіться відео

Що сталося з журналістом Лашкаравою