У Грузії прихильники Саакашвілі знову вийшли на акцію: відео з місця події

У Тбілісі 11 листопада прихильники ув'язненного Міхеїла Саакашвілі вкотре вийшли на протест. Організатори стверджують, що серед учасників є постраждалий.

Як відбувається акція на підтримку Саакашвілі

Демонстранти зібралися біля пам'ятника Важі Пшавелі. До них вийшов лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія.

До теми Саакашвілі припиняє голодування, – адвокат політика

Організатори заявили, що невідомий кинув з даху будівлі камінь. Через це одному з демонстрантів розбили голову.

На відео з місця події видно, як активісти скандують та колоною рухаються вулицями столиці Грузії. Вони вимагають, аби Саакашвілі випустили з в'язниці, а в країні провели дострокові парламентські вибори.

У Тбілісі активісти збиралися на акцію: відео

Дивіться відео протесту через ув'язнення Саакашвілі:

Нагадаємо, напередодні прихильники колишнього президента Грузії вже виходили на протест. Умови демонстрантів були ті ж самі.

Коротко про затримання Саакашвілі у Грузії