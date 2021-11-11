У Грузії прихильники Саакашвілі знову вийшли на акцію: відео з місця події
Джерело:телеграм-канал "Sputnik Грузия"
У Тбілісі 11 листопада прихильники ув'язненного Міхеїла Саакашвілі вкотре вийшли на протест. Організатори стверджують, що серед учасників є постраждалий.
Як відбувається акція на підтримку Саакашвілі
Демонстранти зібралися біля пам'ятника Важі Пшавелі. До них вийшов лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія.
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Організатори заявили, що невідомий кинув з даху будівлі камінь. Через це одному з демонстрантів розбили голову.
На відео з місця події видно, як активісти скандують та колоною рухаються вулицями столиці Грузії. Вони вимагають, аби Саакашвілі випустили з в'язниці, а в країні провели дострокові парламентські вибори.
У Тбілісі активісти збиралися на акцію: відео
Дивіться відео протесту через ув'язнення Саакашвілі:
Нагадаємо, напередодні прихильники колишнього президента Грузії вже виходили на протест. Умови демонстрантів були ті ж самі.
Коротко про затримання Саакашвілі у Грузії
- 1 жовтня колишній президент Грузії таємно повернувся на батьківщину. У той же день його затримали через відкриті кримінальні справи, які сам Саакашвілі називає "політичними".
- Політик заявив про голодування у знак протесту. Його стан здоров'я поступово почав погіршуватися. Через це 8 листопада ув'язненого терміново госпіталізували у лікарню Глданської в'язниці. За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, це супроводжувалося побиттям.
- 11 листопада Саакашвілі заявив, що припиняє голодування.