Допомогли працівники місцевого порту: як минали перші дні Саакашвілі після повернення у Грузію

Місцева прокуратура повідомила, що Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня. Спершу політику допомагали 2 місцевих.

За даними прокуратури Грузії, працівники порту у місті Зураб і Шалве Цоцорія допомагали Саакашвілі. Саме вони відвезли політика на своєму автомобілі в одне з селищ регіону Самегрело.

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Звідти Саакашвілі вирушив до Тбілісі.

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