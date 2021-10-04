Допомогли працівники місцевого порту: як минали перші дні Саакашвілі після повернення у Грузію
4 жовтня 2021 , 19:19Читать новость на русском
Джерело:Прокуратура Грузії
Місцева прокуратура повідомила, що Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня. Спершу політику допомагали 2 місцевих.
За даними прокуратури Грузії, працівники порту у місті Зураб і Шалве Цоцорія допомагали Саакашвілі. Саме вони відвезли політика на своєму автомобілі в одне з селищ регіону Самегрело.
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Звідти Саакашвілі вирушив до Тбілісі.
Саакашвілі не впізнали патрульні
- Соратниця Саакашвілі та учасниця "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе розповіла, що місцеві патрульні просто не впізнали політика.
- Незадовго до затримання автомобіль Саакашвілі зупинили патрульні.
- Ймовірною причиною сам політик назвав перевищення швидкості. Саакашвілі саме прямував з Батумі до Тбілісі.
- Патрульні виписали штраф, однак не впізнали політика.
- Саакашвілі розповів: це могло статися через те, що він був у захисній масці.
- За словами Херхеулідзе, декілька днів до затримання Саакашвілі перебував у Грузії.
- Він ходив вулицями. Однак перехожі також його не впізнавали.
- Водночас правоохоронці Грузії спростовують ці інформацію.
- Там переконують, що весь час знали: Саакашвілі перебуває на батьківщині.