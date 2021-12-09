У Грузії стартував суд над Саакашвілі у справі таємного перетину кордону

9 грудня 2021 , 14:54
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Джерело:

Interpressnews

У Тбілісі почався суд у справі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Мовиться про незаконний перетин політиком кордону.

Сам Саакашвілі напередодні оприлюднив заяву, що, найімовірніше, не буде присутнім у залі через стан здоров'я.

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У Грузії стартував суд над Саакашвілі

У Тбіліському міському суді 9 грудня почався процес щодо незаконного перетину кордону Грузії ексглавою держави та громадянином України Міхеілом Саакашвілі.

Прокурор Леван Вепхадзе розповів журналістам, що на засіданні сторона звинувачення надасть докази, які вважає переконливими. Адже Саакашвілі офіційно не перетинав державний кордон і перебуває у Грузії.

У результаті слідчих дії також встановлено, хто йому допомагав на території України. Це колишній топпосадовець з силової структури попередньої влади,
– зазначив Вепхадзе.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали невдовзі після його таємного приїзду до Грузії перед виборами 2 жовтня.

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Автор: Наталія Пристанська