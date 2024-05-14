В парламенті Грузії депутати побились під час розгляду законопроєкту про іноагентів
Джерело:Georgia Today
У грузинському парламенті відбулася бійка між депутатами керівної фракції "Грузинська мрія" та опозицією. Тим часом у Тбілісі проти антидемократичного закону вийшли на протести сотні людей.
Сьогодні, 24 травня, у Грузії голосували за законопроєкт про так званих "іноагентів" у третьому читанні. Під час розгляду законопроєкту у парламенті відбулась бійка
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Подробиці інциденту
Бійка спалахнула між депутатами фракції "Грузинська мрія" та опозицією. Загалом у сутичці брали участь близько 20 депутатів парламентської більшості.
Повідомляється, що член парламентської більшості Риму Берадзе вдарила по голові члена "Стратегії Агмашнебелі" Паату Манджгаладзе папкою з паперами, а лідеру партії Георгію Вашадзе пригрозила планшетом.
До цього депутат "Грузинської мрії" Дмитро Самхарадзе на пленарному засіданні ображав голову "Національного руху" Левана Хабеішвілі, а потім спробував застосувати фізичне насильство до депутата від опозиції.
Бійка в залі парламенту Грузії: дивіться відео
Після цього засідання переривали на невизначену годину, однак згодом продовжила.
Попри багатотисячні протести та критику заходу, законопроєкт таки прийняли.
Що не так із законопроєктом про "іноагентів"ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати так званих іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а для юридичних – штраф.
У Грузії прийняли законопроєкт про "іноагентів"
- 14 травня парламент Грузії в остаточному читанні затвердив закон про законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". "За" проголосували 84 депутати, 30 опозиціонерів проголосували проти.
- Нагадаємо, що західні країни закликали не приймати цей закон. Напередодні члени Конгресу США від обох партій звернулися до прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. Автори листа висловили стурбованість діями уряду Грузії та коментарями деяких чинних та колишніх місцевих високопосадовців. Вони звернули увагу, що редакція грузинського закону має вигляд аналогічного російського закону.
- Президентка Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт. Однак "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президентка не підпише закону, його зможе підписати голова парламенту.