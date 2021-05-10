У Грузії випустили з-під варти соратника Міхеїла Саакашвілі

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У Тбілісі суд ухвалив рішення випустити на волю соратника Міхеїла Саакашвілі – лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелію. Раніше представництво Євросоюзу в Грузії заплатило за нього заставу в розмірі 40 тисяч ларі.

Джерело:

Интерфакс

Активісти партії після рішення суду очікують виходу Мелія у в'язниці в місті Руставі.

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Соратника Міхеїла Саакашвілі випустили з-під варти

Рішенням Тбіліського міського суду голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія 10 травня звільнений з попереднього ув'язнення на підставі внесеної за нього застави,
– йдеться у повідомленні.

Гроші раніше внесла організація "Європейський фонд за демократію". Сума застави становила 40 тисяч ларі, тобто приблизно 12 тисяч доларів.

Затримання Мелії: що відомо

  • Мелія очолив "Єдиний національний рух" наприкінці 2020 року. Його звинувачують в організації та керівництві насильницькими діями під час протесту перед парламентом 20 червня 2019 року.
  • 23 лютого 2021 року Мелію взяли під варту.
  • 19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Євроради Шарлем Мішелем.
  • Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав рух, засновником якого він є, погодитися на запропонований план, однак за умови звільнення Мелії.
  • Сам політик відмовлявся платити заставу і вимагав свого звільнення "без умов".