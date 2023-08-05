У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка, правоохоронці шукають її дитину
Джерело:hromadske
У грузинському селищі Шові 3 серпня стався зсув ґрунту. Через це загинула українка, а її дитину, яка була на місці трагедії, шукають.
Українське посольство у Грузії встановило зв'язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою, аби підготуватися до репатріації. Також там перевіряють, чи не було іще наших громадян у селищі Шові, де стався масштабний зсув ґрунту.
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Що відомо про зсув ґрунту в Грузії
Зсув зафіксували приблизно о 15:15 3 серпня у високогірному регіоні. Він спричинив серйозні наслідки: пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, були перебої зі зв'язком.
Активну пошуково-рятувальну операцію почали тільки через три години. Є загиблі: два тіла знайшли 3 серпня, зранку 4 серпня — ще чотири.
5 серпня "Новости-Грузия" повідомили, що загиблих 11. Рятувальна операція триває, надзвичайникам допомагають армійці. Продовжують шукати 25 – 29 людей, а евакуювали уже 210 осіб.
Де розташоване селище Шові в Грузії: дивіться на карті
Які причини катастрофи
- Частина гори відкололася і пошкодила або знищила декілька котеджів. Це сталося дуже швидко, тож люди не встигли втекти.
- Експерти кажуть, що це був збіг геологічних і гідрометеорологічних подій. Утім, загрози повторного зсуву немає.
- Гора відкололася через танення льодовиків та рясні дощі. Подібної катастрофи на Заході Грузії не було з 1991 року. 7 серпня в країні оголошено днем жалоби.