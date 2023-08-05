У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка, правоохоронці шукають її дитину

У грузинському селищі Шові 3 серпня стався зсув ґрунту. Через це загинула українка, а її дитину, яка була на місці трагедії, шукають.

Українське посольство у Грузії встановило зв'язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою, аби підготуватися до репатріації. Також там перевіряють, чи не було іще наших громадян у селищі Шові, де стався масштабний зсув ґрунту.

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Що відомо про зсув ґрунту в Грузії

Зсув зафіксували приблизно о 15:15 3 серпня у високогірному регіоні. Він спричинив серйозні наслідки: пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, були перебої зі зв'язком.

Активну пошуково-рятувальну операцію почали тільки через три години. Є загиблі: два тіла знайшли 3 серпня, зранку 4 серпня — ще чотири.

5 серпня "Новости-Грузия" повідомили, що загиблих 11. Рятувальна операція триває, надзвичайникам допомагають армійці. Продовжують шукати 25 – 29 людей, а евакуювали уже 210 осіб.

Через велику площу зсуву рятувальникам складно дістатися до постраждалих. Деякі місцеві жителі намагаються шукати рідних самі. Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі назвав ситуацію дуже серйозною та вилетів на місце події.

Де розташоване селище Шові в Грузії: дивіться на карті

Які причини катастрофи