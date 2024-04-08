"Телефон забрали": губернатор затопленої області Росії хотів заборонити знімати зустріч з ним

8 квітня 2024, 20:37
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Губернатор затопленої російської Оренбурзької області хотів заборонити росіянам знімати зустріч з ним. Перед цим жителі міста вийшли на протест.

Масова акція в Орську відбулась 8 квітня. Попри застереження прокуратури, що "вказаний масовий захід" не погоджений із владою, росіяни вимагали підвищити розмір виплат постраждалим.

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Що відбулось в затопленому Орську 

Після мітингу губернатор Оренбурзької області Денис Паслер зустрівся з жителями затопленого Орська. Перед зустріччю він спробував заборони росіянам користуватись телефонами. 

Так, телефони всі прибрали… Телефони всі прибрали,
– заявив посіпака Путіна.  

Коли росіянка запитала його, як вони доведуть, що саме він говорив на зустрічі, то губернатор сказав, мовляв, є преса. 

"А преса виріже", – відповіла йому опонентка. 

Врешті Денис Паслер ще раз повторив, щоб росіяни прибрали телефони. 

Губернатор Оренбурзької області не дозволяв на зустрічі знімати на телефони: дивіться відео

 

За даними одного з російських ЗМІ, телефони таки дозволили залишити.

Під час зустрічі з росіянами губернатор Оренбурзької області наголосив на тому, що:

  • постраждали не тільки жителі Орська, а й інших міст, включно з Новотроїцьком;
  • він працює постійно та декілька днів не спав. Навіть не міняв одяг та скасував свою відпустку;
  • у повені "винні всі, крім людей постраждалих".

Політик додав, що кримінальні справи, відкриті у зв'язку з повінню, будуть доведені до кінця.

Що відомо про протест в Орську 

  • 8 квітня жителі затопленого Орська вийшли на протест з вимогою підвищити розмір виплат постраждалим.
  • Своєю чергою прокуратура Оренбурзької області попередила про неприпустимість нібито порушення закону. Адже росіяни вийшли на вулицю у зв'язку із закликами до масових акцій в Орську.
  • Вони скандували "Путін, допоможи". Згідно з даними телеграм-каналів, орієнтовно 100 людей зібралися біля пам'ятника Леніну на Комсомольській площі.
  • До росіян вийшов мер Орська Василь Козупіца. Проте йому не дали сказати й слова, скандуючи "ганьба". Протестувальники вимагали виплат та розв'язання проблем із житлом.

Автор: Діана Квасневська