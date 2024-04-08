"Телефон забрали": губернатор затопленої області Росії хотів заборонити знімати зустріч з ним
Губернатор затопленої російської Оренбурзької області хотів заборонити росіянам знімати зустріч з ним. Перед цим жителі міста вийшли на протест.
Масова акція в Орську відбулась 8 квітня. Попри застереження прокуратури, що "вказаний масовий захід" не погоджений із владою, росіяни вимагали підвищити розмір виплат постраждалим.
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Що відбулось в затопленому Орську
Після мітингу губернатор Оренбурзької області Денис Паслер зустрівся з жителями затопленого Орська. Перед зустріччю він спробував заборони росіянам користуватись телефонами.
Так, телефони всі прибрали… Телефони всі прибрали,
– заявив посіпака Путіна.
Коли росіянка запитала його, як вони доведуть, що саме він говорив на зустрічі, то губернатор сказав, мовляв, є преса.
"А преса виріже", – відповіла йому опонентка.
Врешті Денис Паслер ще раз повторив, щоб росіяни прибрали телефони.
Губернатор Оренбурзької області не дозволяв на зустрічі знімати на телефони: дивіться відео
За даними одного з російських ЗМІ, телефони таки дозволили залишити.
Під час зустрічі з росіянами губернатор Оренбурзької області наголосив на тому, що:
- постраждали не тільки жителі Орська, а й інших міст, включно з Новотроїцьком;
- він працює постійно та декілька днів не спав. Навіть не міняв одяг та скасував свою відпустку;
- у повені "винні всі, крім людей постраждалих".
Політик додав, що кримінальні справи, відкриті у зв'язку з повінню, будуть доведені до кінця.
Що відомо про протест в Орську
- 8 квітня жителі затопленого Орська вийшли на протест з вимогою підвищити розмір виплат постраждалим.
- Своєю чергою прокуратура Оренбурзької області попередила про неприпустимість нібито порушення закону. Адже росіяни вийшли на вулицю у зв'язку із закликами до масових акцій в Орську.
- Вони скандували "Путін, допоможи". Згідно з даними телеграм-каналів, орієнтовно 100 людей зібралися біля пам'ятника Леніну на Комсомольській площі.
- До росіян вийшов мер Орська Василь Козупіца. Проте йому не дали сказати й слова, скандуючи "ганьба". Протестувальники вимагали виплат та розв'язання проблем із житлом.