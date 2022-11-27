Російському губернатору привиділись безпілотники НАТО, які ще до 24 лютого "готували напад"

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, мовляв, його Росію хотіли атакувати безпілотники НАТО. Ба більше, це нібито було до 24 лютого.

Його заяву процитували російські ЗМІ, передає 24 канал. Губернатор каже, мовляв, зараз все ще більше загострилось.

До речі "Мають замерзнути й згнити": у російській Держдумі заговорили про "святу ненависть" до України

Безпілотники НАТО неодноразово намагалися перетнути державний кордон у регіоні, причому ще до 24 лютого,

– сказав Ведерніков.

До речі, російські пропагандисти поширюють фейк про те, що нібито ЗСУ хочуть захопити Бєлгород. Повідомляють, що у регіоні почали будувати оборонні споруди. Однак в Інституті війни пояснили, що Кремль може готувати провокації під "чужим прапором" у Бєлгороді.

Нові заяви російської пропаганди

Віцеспікер Держдуми Борис Чернишов в ефірі пропагандистського телебачення видав цинічну заяву. Він сказав, що масовані ракетні удари о енергетиці України – це, мовляв, "прояв святої ненависті". Українцям Чернишов побажав "замерзнути, і згнити".

Пропагандисти знайшли чим підкріпити свою брехню – вони запросили до студії "кишенькових екстрасенсів". Ті, за методичкою, почали прогнозувати "розпад України". Мовляв, наша країна "програє війну, втратить свій суверенітет, а Захід розвалиться".

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