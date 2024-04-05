І тут шукають Україну: на губернатора Мурманської області напав росіянин з прізвищем Биданов

Російські пропагандисти у всіх бідах намагаються знайти "український слід". Цього разу росіяни намагаються звинуватити нашу державу у тому, що 4 квітня з ножем напали на губернатора Мурманської області Андрєя Чібіса.

Росіяни стверджують, що напад здійснив чоловік, на прізвище Биданов. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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На губернатора Мурманської області напали з ножем

Мурманські ЗМІ повідомили про напад на губернатора регіону. За попередньою інформацією, невідомий вдарив Андрія Чібіса ножем у живіт після зустрічі з жителями населеного пункту Апатити в домі культури "Будівельник".

За даними пропагандистів, Чібіса госпіталізовано до Апатитсько-Кіровської лікарні. Росіянин перебував в операційній, де ним опікувалися лікарі.



На губернатора Мурманської області Чібіса напали з ножем / Фото з російських телеграм-каналів

Росіяни також наголошують, що після нападу губернатор Чібіс сам дійшов до машини, адже він був у свідомості. Чиновника доправили до лікарні з ножовим пораненням, зараз його оперують.

Головний лікар Апатитсько-Кіровської центральної медичної лікарні повідомив, що губернатор Мурманської області Андрій Чібіс перебуває у важкому стані. За словами медика, аорта не була зачеплена, життю чиновника зараз нічого не загрожує.

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Російські пропагандисти також зазначили, що зрештою нападника було затримано. За даними росЗМІ, чоловіка поранили в ногу.

Далі стало відомо, що 42-річного нападника звуть – Алєксандр Биданов. За інформацією пропагандистів, як стверджував чоловік, ударити ножем чиновника йому "сказав голос у голові".

Російські правоохоронці зазначили, що жодних вимог під час нападу Биданов не висловлював, мотиви злочинця поки невідомі.



Нападника на губернатора Мурманської області звали Алєксандр Биданов / Фото з російських телеграм-каналів

Водночас деякі російські ЗМІ, пишуть, що Биданов, який пірнув ножем губернатора Чібіса, нібито приймає серйозні препарати через сильний біль у спині. Як стверджують пропагандисти, декілька препаратів чоловік вжив перед виходом з дому цього дня ввечері.

Раніше, за словами родичів, Биданов не мав ознак психічних розладів, голосів він не чув, на обліках не перебував. Що сталося з нападом, родичі не розуміють.

Варто зазначити, що і в цьому нападі росіяни поспішили знайти "український слід". Так, депутат Державної думи Федеральних зборів Росії Леонід Слуцький в пропагандистському дусі зазначив, що, мовляв, "подібними методами діють українські неонацисти", не підкріплюючи свої слова жодними доказами.