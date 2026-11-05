Скасував виступ через стан здоров'я: у Берліні розслідують смерть віцепрем'єра Баварії

Віцепрем'єра Баварії Губерта Айвангера 4 листопада знайшли мертвим в одному з готелів Берліна. До цього політик скасував запланований захід через стан здоров'я.

Про це пише Die Welt.

Політик мав відкрити партійний офіс

З'ясуванням обставин смерті політика зайнялися берлінська прокуратура та відділ із розслідування вбивств Берлінського земельного управління кримінальної поліції. Основна мета правоохоронців полягає в тому, щоб "встановити конкретну причину та обставини смерті та виключити будь-яку можливу неправомірну дію".

Зазначається, що Губерт Айвангер прибув до німецької столиці, щоб виголосити промову на відкритті берлінського офісу своєї партії. Проте захід не відбувся через стан здоров'я діяча, після чого він перестав виходити на зв'язок.

Політик обіймав посаду міністра економіки в кабінеті прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера, а також працював його заступником.

Нагадаємо, тіло Айвангера виявили в номері готелю Neuer Fritz у районі Берлін-Мітте. За інформацією ЗМІ, берлінська влада пов'язує його смерть з природними причинами.

Очільник баварського уряду Маркус Зьодер публічно висловив співчуття близьким померлого соратника.

Раптова смерть Губерта Айвангера є справжньою трагедією. Ми всі глибоко шоковані. Зараз наші думки насамперед із його родиною та дітьми,

– наголосив Зьодер.