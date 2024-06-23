Гучні вибухи в окупованому Криму: півострів був під масованою атакою

У Криму лунають гучні вибухи, зокрема, у Севастополі та Балаклаві. Телеграм-канали окупантів повідомили про роботу протиракетних комплексів на півострові. 24Канал зібрав, що відомо про ракетну атаку на Крим 23 червня.

Ракетна атака на Крим 23 червня

О 12:16 стало відомо про сильні вибухи в Севастополі та Балаклаві. У районі Сак, Євпаторії, Інкерману та Бахчисарая нібито працювала ворожа ППО.

У районі Козачої бухти, де базується 810 бригада морської піхоти, чули детонацію. У районі Севастопольської бухти, імовірно, був приліт – принаймні, там бачили дим над бухтою і над Північною стороною міста – в районі пляжів Учкуївка і Толстяк.

Також одразу був перекритий Кримський міст. А ще є поранені через роботу російської ППО.

Підписники повідомляють, що росППО збила ракету біля пляжу Учкуївка. Також було сходження боєприпасів. Основна частина в море, один снаряд влучив на пляж, біля людей,

– написав телеграм-канал "Кримський вітер".

Що говорять про атаку по Криму окупанти

Окупаційна влада визнала, що в Севастополі працювала ППО. І навіть написали про поранених: мовляв, над акваторією знищили 5 повітряних цілей, але уламки впали в прибережній зоні. В районі Учкуївки поранено 12 людей, із них двоє дітей, у районі Любимівки – дві особи з уламковими пораненнями.

Також через падіння уламків зайнявся житловий будинок, а на території пансіонату – ліс.

У ворожих пабліках лютують через те, що в Криму пізно дали тривогу. І взагалі, "раніше ракети запускали тільки вночі,а тут серед білого дня у вихідний, коли багато відпочивальників.

Росіяни скаржилися: вибухи були такі сильні, що тремтіли вікна.