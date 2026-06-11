Гучні вибухи у Полтаві: ворог вдарив балістикою
Російська армія застосувала балістичне озброєння проти Полтавщини. В обласному центрі чули вибухи.
Про це повідомили в ОВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.
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Що відомо про обстріл Полтави 11 червня?
Уночі 11 червня російська армія застосувала проти Полтавщини балістичні ракети. Ударні безпілотники також літали в українському небі.
Місцеві почули вибухи після 3 ранку.
Полтавський район під атакою ворога. Залишайтеся в укриттях!
– повідомила при цьому Полтавська ОВА.
Чи мав обстріл мав наслідки – на момент публікації інформації не було.
У міській раді повідомили, що наразі звернень чи заявок про пошкодження житла до контакт-центру громади не надходило.
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Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Уночі 11 червня масованої повітряної атаки не відбувалося. А проте БпЛА атакували деякі регіони. Вибухи, зокрема, чули у Сумах. Перед тим увечері один із "Шахедів" збили просто над вокзалом
- А зранку під обстрілом перебував Харків. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку та постраждали люди.