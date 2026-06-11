Гучні вибухи у Полтаві: ворог вдарив балістикою

Російська армія застосувала балістичне озброєння проти Полтавщини. В обласному центрі чули вибухи.

Про це повідомили в ОВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами", у Сумах прогримів вибух: у яких областях зараз тривога

Що відомо про обстріл Полтави 11 червня?

Уночі 11 червня російська армія застосувала проти Полтавщини балістичні ракети. Ударні безпілотники також літали в українському небі.

Місцеві почули вибухи після 3 ранку.

Полтавський район під атакою ворога. Залишайтеся в укриттях!

– повідомила при цьому Полтавська ОВА.

Чи мав обстріл мав наслідки – на момент публікації інформації не було.

У міській раді повідомили, що наразі звернень чи заявок про пошкодження житла до контакт-центру громади не надходило.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?