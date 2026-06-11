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24 Канал Новини України Гучні вибухи у Полтаві: ворог вдарив балістикою
11 червня, 03:24
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Оновлено - 03:46, 11 червня

Гучні вибухи у Полтаві: ворог вдарив балістикою

Олесь Друкач

Російська армія застосувала балістичне озброєння проти Полтавщини. В обласному центрі чули вибухи.

Про це повідомили в ОВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами", у Сумах прогримів вибух: у яких областях зараз тривога 

Що відомо про обстріл Полтави 11 червня?

Уночі 11 червня російська армія застосувала проти Полтавщини балістичні ракети. Ударні безпілотники також літали в українському небі.

Місцеві почули вибухи після 3 ранку. 

Полтавський район під атакою ворога. Залишайтеся в укриттях! 
– повідомила при цьому Полтавська ОВА.

Чи мав обстріл мав наслідки – на момент публікації інформації не було. 

У міській раді повідомили, що наразі звернень чи заявок про пошкодження житла до контакт-центру громади не надходило.

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Де ще лунали вибухи цієї ночі?

  • Уночі 11 червня масованої повітряної атаки не відбувалося. А проте БпЛА атакували деякі регіони. Вибухи, зокрема, чули у Сумах. Перед тим увечері один із "Шахедів" збили просто над вокзалом
  • А зранку під обстрілом перебував Харків. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку та постраждали люди.

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