Дірка в підлозі замість туалету і гімн Росії в 6 ранку, – Гудков про умови в СІЗО в Росії
Джерело:24 канал
Проти російського опозиціонера Дмитра Гудкова в Росії порушили кримінальну справу напередодні виборів у Держдуму. Політика 2 доби тримали в СІЗО в жахливих умовах.
Разом з ним до слідчого ізолятора посадили і його 60-річну тітку. Ексдепутата затримали саме через нібито несплату боргів за оренду її підвалу.
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Гудков: Після виходу з СІЗО батькам і дружині зателефонували "близькі до силовиків й адміністрації Путіна"
Гудков відзначив, що в Кремлі знайшли незрозумілу справу 6-річної давнини, в якій його зробили підозрюваним. Головна причина політичного переслідування – парламентські вибори, які відбудуться в Росії у вересні 2021 року.
Опозиціонер планує балотуватися до Держдуми і наразі має 25% рейтингу в московському окрузі. Через це владі потрібно було якось усунути його з політики.
Нас з тіткою посадили на 2 доби в СІЗО. 5 метрів, дірка в підлозі замість туалету, ліжко 1,80 метрів. З моїм зростом 1,96 метра там спати неможливо. О 6 ранку гімн Росії – підйом. Моїй тітці 60 років, після COVID-19. Вона взагалі ніяким чином не пов'язана з політикою.
– розповів він.
За словами Гудкова, він готувався перебувати в СІЗО дуже довго. Відтак не очікував, що його випустять, адже те ж саме зараз відбувається з іншими політиками – кандидатами в депутати.
Він пригадав, що після виходу його батьку, дружині зателефонували "близькі до силовиків і адміністрації Путіна" і сказали: "Якщо Гудков не поїде до виборів як мінімум з країни, то ми посадимо не тільки його, але і його тітку й родичів"
"Я зібрав речі, взяв брата і ми машиною поїхали до батьків у Болгарію – через Київ. Тут у мене багато друзів. Зараз я тут доробляю візи для брата, чекаю на свою сім'ю і далі ми поїдемо в Болгарію", – зазначив опозиційний політик.
Інтерв'ю з Дмитром Гудковим: дивіться відео
Переслідування Гудкова в Росії: що відомо
- Дмитро Гудков – російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми від фракції "Справедлива Росія".
- У 2011 – 2013 роках брав участь у протестах проти фальсифікації виборів. Під час однієї з акцій його було затримано, попри депутатську недоторканність.
- Він гостро критикував політику Кремля щодо агресії на Сході України і був одним з тих політиків, хто не голосував за визнання окупації Криму Росією.
- 6 червня він повідомив, що виїжджає з Росії через кримінальні переслідування. Проти нього порушили справу про заподіяння особливо великої майнової шкоди.