ОБСЄ закликала Росію відкрити гуманітарний коридор в Олешках, – Сибіга

У окупованих Олешках справжня гуманітарна катастрофа, місцеві жителі змушені їсти бур'яни, щоб не померти з голоду. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на прохання України розглянула ситуацію в місті.

ОБСЄ звернулась до країни-агресорки із закликом відрити гуманітарний коридор. Про це розповів Глава МЗС Андрій Сибіга.

Як міжнародна спільнота відреагувала на катастрофу в Олешках?

Постійна рада ОБСЄ закликала Росію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних організацій до міста. Міжнародна спільнота вимагає від Москви негайно надати цивільному населенню продукти харчування, ліки та можливість безпечно залишити заблокований населений пункт.

За словами очільника дипломатичного відомства, українська делегація також спростувала брехню та військову пропаганду Москви щодо справжніх причин людських страждань на окупованих територіях.

Держава-агресор не може і не повинна більше тримати цивільних осіб у заручниках,

– заявив Сибіга.

Міністр висловив вдячність швейцарському головуванню в ОБСЄ, всім державам-учасницям за чітке засудження дій окупантів, а також спеціалізованій інституції ОБСЄ/БДІПЛ за те, що вони задокументували російські злочини. Він зазначив, що подальшою реакцією світу мають стати чіткі кроки, які врятують жителів Олешок.

Тепер політичні заклики мають втілитися у практичні кроки: забезпечення повного та негайного гуманітарного доступу, посилення тиску на агресора та притягнення до відповідальності тих, хто навмисно спричинив цю техногенну катастрофу,

– наголосив міністр.

Яка ситуація в Олешках?

Олешки продовжують переживати гуманітарку катастрофу. Останні постачання продуктів харчування відбулися ще наприкінці травня. У місті, де до повномасштабного вторгнення мешкали 24 тисячі людей, наразі залишаються близько двох тисяч цивільних мешканців.

Українські військові неодноразово намагалися доставляти гуманітарку за допомогою безпілотників, однак окупанти збивають дрони та силою відбирають допомогу у місцевих мешканців. Крім того, за даними розвідки, російські підрозділи готували пропагандистські ролики, аби змусити виснажених людей перед камерами дякувати загарбникам і перекладати відповідальність за злочини на Сили оборони України.