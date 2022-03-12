Гуманітарна колона прямує до Маріуполя попри небезпеку: у блокаді перебувають 400 тисяч людей

Україна робить усе можливе, щоб забезпечити своїх громадян необхідними речами. Натомість покинуті своєю країною окупанти не мають честі та нападають на гуманітарні вантажі.

У Маріуполі продовжують точитися бої проти російських окупантів. Ворог обстрілює місто та намагається завдати шкоди цивільному населенню.

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Колона з гумдопомогою прямує до Маріуполя

Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, колона з гуманітарним вантажем продовжує свій рух до Маріуполя попри небезпеку та перепони. Просто зараз у блокаді перебувають 400 тисяч громадян.

Колоні у понад 60 машин пройшла більшу частину погодженого маршруту. У вантажівках 90 тонн продуктів та медикаментів. Також у колоні їдуть порожні автобуси для евакуації мирного населення.

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