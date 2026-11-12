Путін хоче використати перемир'я у Костянтинівці, щоб з'ясувати, хто контролює місто, – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині. Водночас він висловив ідею використати її для з'ясування того, хто насправді контролює місто.

Про це Путін заявив під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі.

Що Путін запропонував щодо Костянтинівки?

Російський диктатор стверджує, що армія Росії наразі контролює Костянтинівку та нібито готова забезпечити безпеку гуманітарної місії в місті.

За його словами, російським військам знадобиться п'ять діб для розмінування території поблизу Костянтинівки. Водночас Путін запропонував українській стороні також провести розмінування під наглядом іноземних журналістів, щоб з'ясувати, хто насправді контролює місто.

А якщо Київ вважає, що контролює Костянтинівку, то нехай сам забезпечує безпеку зі свого боку,

– заявив він.

Путін також запропонував запросити до гуманітарної місії іноземні ЗМІ, зокрема американські, а її організацію доручити омбудсменам України та Росії.

За твердженням російського диктатора, у Костянтинівці наразі залишаються близько 400 – 500 цивільних жителів.

Як приклад для проведення такої операції Путін навів нещодавню гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Що відомо про ситуацію в Костянтинівці?

Примітно, що ще в липні 2026 року російське військове командування доповіло Путіну про нібито повне захоплення Костянтинівки.

Однак, як повідомляють "Важные истории", навіть російські провоєнні джерела досі пишуть про бої в місті. Це суперечить попереднім заявам російського керівництва про встановлення повного контролю над Костянтинівкою.

Як в Україні відреагували на пропозицію Путіна?

Радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що росіяни можуть використати гуманітарну операцію в Костянтинівці для перекидання військових і техніки.

За його словами, подібна ситуація вже сталася під час гуманітарного перемир'я в Олешках на Херсонщині. Тоді російські війська скористалися паузою в бойових діях для ротації особового складу та завезення техніки.

Водночас Литвин наголосив, що спочатку необхідно з'ясувати всі деталі російської пропозиції.

Нагадаємо, як писав 24 Канал, за даними Інституту вивчення війни, російські війська використали гуманітарне перемир'я в Олешках для повернення раніше втрачених позицій. Окупанти також перекинули додаткове озброєння та облаштували нові позиції для операторів безпілотників.