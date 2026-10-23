Гуманітарна місія в Олешках: у Генштабі зробили заяву

Сили оборони підтвердили виконання рішень щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках. Військові отримають розпорядження для забезпечення гуманітарного доступу до жителів міста та сіл.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у власних соцмережах.

Що сказали у Генштабі?

Військове командування зазначило, що українські підрозділи забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача у встановленому порядку.

У Генштабі наголосили, що українські оборонці вже неодноразово здійснювали подібні завдання на цьому напрямку.

Наші підрозділи регулярно доправляли гуманітарні вантажі жителям Олешок і навколишніх сіл за допомогою безпілотників,

– підкреслили у Генштабі.

Вони сказали, що розраховують на доступ для допомоги цивільним буде гарантований.

Раніше про три ключові кроки для евакуації та надання допомоги цивільному населенню розповів омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, йдеться про необхідність забезпечити режим тиші, доставку гуманітарного вантажу в місто, а також вільне пересування цивільних.