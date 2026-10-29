Операція в Олешках: у Гомелі зустрілися російська та українська сторони

Жителів Олешок, які хочуть потрапити в Україну, евакуйовуватимуть через Росію до Білорусі. У Гомелі зустрілись українська та російська делегації.

Водночас омбудсмани України та Росії вирушили до Олешок. Про це пише "Радіо Свобода".

Що відомо про зустріч делегацій?

Телеканал Fox News повідомив, що жителів Олешок, які хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію, планують евакуювати через Росію та Білорусь. Спершу людей відвезуть до Анапи, потім військовим літаком – до Гомеля. Подальший маршрут наразі невідомий.

За оцінками української влади, у місті залишається близько двох тисяч осіб. Частина з них боїться фільтрації під час евакуації через російську територію.

Білоруські провладні ЗМІ пишуть, що в аеропорту Гомеля відбулася очна зустріч російської та української делегацій, які беруть участь у гуманітарній операції на херсонському напрямку. Представники Києва прибули з пункту пропуску "Нова Гута". У складі делегації також журналісти з України та США.

Зустріч делегацій у Білорусі: дивіться відео

Народний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що українська делегація на чолі з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем виїхала в напрямку Олешок. Згодом це підтвердив сам посадовець.

Лубінець підкреслив, що виконання домовленостей стало можливим завдяки постійній комунікації з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Також омбудсман відзначив роль першої леді США Меланії Трамп за її участь у гуманітарній місії та підтримку людей у захопленому місті.

Її пряма залученість та координація сторін стали вагомим фактором у забезпеченні спокою в регіоні. Наша спільна мета – забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує,

– зазначив Лубінець.

Омбудсмани готують гуманітарну допомогу для відправки в Олешки. Вони зазначили, що у зоні місії триває розмінування маршрутів. Режим тиші діє вже понад 50 годин – з 3:00 27 жовтня.

Станом на 9:00 сторони повністю виконують зобов'язання, жодного порушення не зафіксували. Це дозволяє військовим продовжувати розмінування доріг та готувати безпечний проїзд гуманітарної колони.

Постійно на зв'язку з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Водночас координуємо виконання домовленостей. Продовжуємо підготовку, щоб доставити необхідне тим, хто залишається у місті, та забезпечити безпечний виїзд людям, які самі ухвалять таке рішення,

– написала Лантратова.

Раніше стало відомо, що режим тиші розширили за межі Олешок задля безпечного проїзду гуманітарних вантажів до 1 листопада. Водночас Зеленський, коментуючи евакуацію з міста, зауважив, що довіряти росіянам не можна. Тож українська сторона наполягла, щоб американські представники прибули разом із журналістами та медіа.