Гуманітарна ситуація складна, але військові тримають оборону, – Арестович про Маріуполь

У Маріуполі досі складна гуманітарна ситуація. Водночас, переконує Арестович, українські військові тримають оборону міста.

У своєму коментарі радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів про ситуацію у Маріуполі. Він наголосив на тому, що у місті все ще складна гуманітарна ситуація, пов'язана з відсутністю запуску "зеленого коридору".

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Ситуація складна, але українські військові тримають оборону

З точки зору цивільного населення гуманітарна ситуація складна, а з точки зору військових – вони тримають оборону міста,

– зазначив він.

Тож, на думку Арестовича, потрібно розділяти ці два питання у розрізі Маріуполя. Адже воєнні виконують свою роботу, а мирне населення необхідно вивозити, щоб врятувати від ворожих обстрілів.

Зазначимо, що у місті Маріуполь 6 березня, з 10:00 до 21:00 буде встановлений режим тиші. О 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення.

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