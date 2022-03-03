Гуманітарні коридори та "тиша" на час евакуації, – Подоляк про переговори між Україною та Росією

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про перші результати другого раунду переговорів між Росією та Україною

За його словами, під час другого раунду переговорів між Україною та Росією не вдалося досягти результатів, на які розраховували. Проте сторони змогли домовитися щодо гуманітарного аспекту, інформує 24 канал.

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Росія та Україна домовилися про гуманітарні коридори

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк додав, що наразі чимало українських міст оточені й там складна ситуація з продуктами, медикаментами та можливістю евакуацію. В офіційному комюніке сторони погодили спільне забезпечення гуманітарних коридорів для:

евакуації мирного населення,

доставлення медикаментів та продуктів у місця, де відбуваються найзапекліші бої.

Подоляк наголосив, що є можливість тимчасового припинення вогню на період здійснення евакуації. Важливо, що стосується лише тих секторів, де будуть знаходитися гуманітарні коридори. Він також додав, що найближчим часом вони планують створити спеціальні канали зв'язку та взаємодії, а також – сформувати необхідні логістичні процедури. Сторони також домовилися провести третій раунд переговорів якомога швидше.

Україну на перемовинах представляють глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія, радник глави ОП Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков й заступник глави МЗС Микола Точицький.

Заява радника глави ОП: дивитися відео

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