Гуманітарні організації ООН планують зібрати для України понад 2 мільярди доларів допомоги

Гуманітарні організації Організації Об'єднаних Націй 25 квітня поширили новий заклик про надання допомоги Україні. Планують зібрати 2,25 мільярда доларів.

Ці кошти мають бути спрямовані на допомогу 8,7 мільйона осіб, більш як половина з яких – жінки.

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Допомога передбачає, зокрема:

доставку гуманітарних вантажів до найбільш постраждалих районів;

грошові виплати переміщеним особам.

За 2 місяці (з початку повномасштабної війни – 24 канал) потреби продовжують зростати,

– зазначили в ООН.

Нагадаємо, раніше Організація Об'єднаних Націй закликала зібрати для України 1 мільярд доларів.

Скільки українців потребують допомоги

До слова, з 44-мільйоного населення України допомоги потребують близько 15,7 мільйона людей.

Майже 13 мільйонів осіб покинули свої домівки, із них понад 7 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами. Водночас 5,2 мільйона українців змушені були виїхати за кордон до сусідніх держав.

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