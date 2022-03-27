Гуманітарні штаби в Бердянську для допомоги маріупольцям: важливі номери кол-центрів

27 березня 2022 , 09:49
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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук нагадала, що у Бердянську працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.

Натомість за адресою вулиця Мелітопольське шосе 87/Б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

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Гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям у Бердянську: номери телефонів

  • 3-62-76,
  • 3-52-52, 
  • 097-551-59-17,
  • 050-439-75-29.

Допомога маріупольцям у Запоріжжі

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя: 095-220-41-11, 0800-503-508.

Ранковий брифінг Ірини Верещук за 27 березня: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Кушпіт