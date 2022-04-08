Гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей

Україна змогла евакуювати гуманітарними коридорами понад 6 тисяч людей. Найбільше громадян виїхали з Маріуполя та Бердянська.

Відповідну інформацію повідомила Ірина Верещук. Такі результати роботи гуманітарних коридорів на 8 квітня – 44 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Україні вдалось евакуювати понад 6 тисяч людей

За сьогодні (мовиться про 8 квітня – 24 канал) евакуйовано 6 665 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей,

– повідомила Верещук.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіла, що:

вдалось вивезти 1614 маріупольців;

ще 3544 виїхали з Запорізької області – Пологів, Василівки, Бердянська, Токмака, Мелітополя, Енергодара, Оріхова, Гуляйполя;

з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та селища Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 1 507 людей.

Окупанти утримують 8 українських автобусів

У Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації. Ведемо перемовини, щоб ці автобуси повернули, і, відповідно до домовленостей, можна було провести евакуацію місцевих жителів,

– повідомила міністерка.

Проте продовжує рух колона автобусів, що вранці 8 квітня рушила з Запоріжжя до Бердянська.

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