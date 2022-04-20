Гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював так, як планувалося, – Верещук

З Маріуполя 20 квітня мали виїхати гуманітарним коридором літні люди, жінки та діти. Проте це не спрацювало так, як слід. Окупаційні війська не припинили вогонь належним чином.

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. Вона зазначила, що окупанти не можуть контролювати власних військових на місцях: ті просто не перестали стріляти.

Раніше З Маріуполя сподіваються евакуювати 6 тисяч людей, – Бойченко

До точок збору не привезли людей, – Верещук

Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких,

– написала віцепрем'єрка.

Верещук зазначила, що 21 квітня вранці українська сторона відновить зусилля на Маріупольському напрямку.

Частина автобусів рухається в бік Запоріжжя

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телеканалу "Рада" повідомив, що окупанти у Маріуполі надали значно менше автобусів, ніж очікувалось. Люди прийшли у точки збору, проте не всі змогли потрапити у транспорт.

Тим часом у Маріупольській міськраді показали цілу колону автобусів та машин швидкої допомоги. Вони всі чекали на маріупольців.

Дивіться відео колони автобусів з Оріхова: