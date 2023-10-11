США обговорюють створення гуманітарного коридору з Сектору Гази, – Білий Дім
Джерело:Білий Дім
США планують спільно з Ізраїлем та Єгиптом створити гуманітарний коридор для цивільних, що наразі перебувають у Секторі Гази. Таким чином всі охочі зможуть покинути Смугу.
Варто зазначити, що міністр оборони Ізраїлю заявив, що армія переходить у повноцінний наступ на Сектор Гази. Цим заявам передували масові авіаційні удари по Смузі.
Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення
Пункт пропуску для Гази
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу у Білому домі заявив про розробку механізму евакуації з Гази. США обговорюють з Ізраїлем і Єгиптом створення гуманітарного коридору для місцевих. Однак він додав, що точних деталей наразі немає – робота продовжується.
Я не збираюся вдаватися в подробиці про конкретний пункт перетину. Лише скажу, що це те, на чому ми зосереджені і над чим ми працюємо,
– заявив Салліван.
Радник наголосив, що наразі воліє залишити переговори дипломатичним каналам. Він пообіцяв надати більше деталей, коли зможуть "запропонувати більше".
Яка ситуація в Секторі Гази
- У ході операції Ізраїль ударив по пункту пропуску Рафах, що є єдиним сполученням між Сектором Гази та Єгиптом. ЦАХАЛ обстріляв район, оскільки там був підземний тунель, через який перевозили контрабандою техніку та боєприпаси. Після нальоту КПП закрили.
- У Секторі Гази заблокованими залишаються 13 тисяч співробітників ООН, загалом у сховищах організації ховаються понад 100 тисяч людей. Укриття заповненні на 90%. В ООН побоюються, що гуманітарна ситуація там може погіршуватись.
- Територію Сектору Гази намагаються покинути 150 громадян України. Там ситуація складна, оскільки там тривають активні бойові дії. Будь-який процес вивезення громадян може відбуватися лише за умови відповідної безпеки, якої там наразі немає.