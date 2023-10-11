США обговорюють створення гуманітарного коридору з Сектору Гази, – Білий Дім

США планують спільно з Ізраїлем та Єгиптом створити гуманітарний коридор для цивільних, що наразі перебувають у Секторі Гази. Таким чином всі охочі зможуть покинути Смугу.

Варто зазначити, що міністр оборони Ізраїлю заявив, що армія переходить у повноцінний наступ на Сектор Гази. Цим заявам передували масові авіаційні удари по Смузі.

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Пункт пропуску для Гази

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу у Білому домі заявив про розробку механізму евакуації з Гази. США обговорюють з Ізраїлем і Єгиптом створення гуманітарного коридору для місцевих. Однак він додав, що точних деталей наразі немає – робота продовжується.

Я не збираюся вдаватися в подробиці про конкретний пункт перетину. Лише скажу, що це те, на чому ми зосереджені і над чим ми працюємо,

– заявив Салліван.

Радник наголосив, що наразі воліє залишити переговори дипломатичним каналам. Він пообіцяв надати більше деталей, коли зможуть "запропонувати більше".

Яка ситуація в Секторі Гази