США обговорюють створення гуманітарного коридору з Сектору Гази, – Білий Дім

11 жовтня 2023, 08:54
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Джерело:

Білий Дім

США планують спільно з Ізраїлем та Єгиптом створити гуманітарний коридор для цивільних, що наразі перебувають у Секторі Гази. Таким чином всі охочі зможуть покинути Смугу.

Варто зазначити, що міністр оборони Ізраїлю заявив, що армія переходить у повноцінний наступ на Сектор Гази. Цим заявам передували масові авіаційні удари по Смузі.

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Пункт пропуску для Гази

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу у Білому домі заявив про розробку механізму евакуації з Гази. США обговорюють з Ізраїлем і Єгиптом створення гуманітарного коридору для місцевих. Однак він додав, що точних деталей наразі немає – робота продовжується. 

Я не збираюся вдаватися в подробиці про конкретний пункт перетину. Лише скажу, що це те, на чому ми зосереджені і над чим ми працюємо,
– заявив Салліван.

Радник наголосив, що наразі воліє залишити переговори дипломатичним каналам. Він пообіцяв надати більше деталей, коли зможуть "запропонувати більше".

Яка ситуація в Секторі Гази 

  • У ході операції Ізраїль ударив по пункту пропуску Рафах, що є єдиним сполученням між Сектором Гази та Єгиптом. ЦАХАЛ обстріляв район, оскільки там був підземний тунель, через який перевозили контрабандою техніку та боєприпаси. Після нальоту КПП закрили.
  • У Секторі Гази заблокованими залишаються 13 тисяч співробітників ООН, загалом у сховищах організації ховаються понад 100 тисяч людей. Укриття заповненні на 90%. В ООН побоюються, що гуманітарна ситуація там може погіршуватись.
  • Територію Сектору Гази намагаються покинути 150 громадян України. Там ситуація складна, оскільки там тривають активні бойові дії. Будь-який процес вивезення громадян може відбуватися лише за умови відповідної безпеки, якої там наразі немає.
Автор: Дмитро Усик