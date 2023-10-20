Понад третина гумдопомоги "не доїхала" у військові частини: обурливі деталі перевірки

В Україні перевірили 9 тисяч фактів переміщення гуманітарної допомоги з-за кордону. Понад третина "не доїхала" до військових частин.

У Державній митній службі наголосили, що вживають заходи щодо невідкладного пропуску через держкордон військової та гуманітарної допомоги.

Фахівці сприяють якнайшвидшому її одержанню Міністерством оборони задля досягнення належного рівня нацбезпеки, а також відсічі та стримування збройної агресії Росії.

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Третина гуманітарки "не доїхала" до військових частин

Державна митна служба спільно з Міноборони створила механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів.

Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень,

– пояснили у ДМСУ.

Протягом 9 місяців 2023 року Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Департамент внутрішнього аудиту Міноборони:

перевірили понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин,

встановили більш ніж 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження до військових частин.

Аби припинити ці порушення та притягнути винних до відповідальності, митники:

скерували 387 повідомлень про протиправні дії, що містять ознаки злочинів, передбачених статями 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України, тобто шахрайства, підроблення документів та контрабанди;

склали 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

"Вдячні громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас нагадуємо, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності", – підсумували у державній митній службі.